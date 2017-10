Les Chirac et les Kumaris dans La Curiosité

publié le 16/10/2017 à 13:00

Première partie : Dans l'intimité du couple Chirac

Jacques et Bernadette Chirac, ou le destin d’un couple qui épouse l’histoire de la Vème République. Ils se sont mariés en 1956, ont gravi ensemble toutes les étapes du pouvoir jusqu’à l’Elysée, et ne se sont jamais séparés malgré les épreuves.

Candice Nedelec, journaliste politique à Gala, nous fait pénétrer l'intimité du couple Chirac.



à lire : Bernadette et Jacques publié en livre de poche chez Points



Bernadette et Jacques

Deuxième partie : Les Kumari, petites déesses vivantes

Déesse Kumari durant l'Indra Jatra festival à Kathmandu, Nepal

Nous partons pour un grand voyage au Népal, à la découverte des Kumari ….ces petites filles choisies pour être des déesses vivantes jusqu’à leur puberté… Une vie de princesse et de contraintes les attendent : ne pas montrer leur émotion, ne pas toucher le sol et vivre loin de leurs parents dans un grand palais. le médecin légiste paléontologue Philippe Charlier les a rencontré et vous raconte leur quotidien.



à lire : Enquête d’ailleurs, Frontières du corps et de l’esprit publié aux éditions Arte et Balland

Enquête d'ailleurs, Frontières du corps et de l'esprit