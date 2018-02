Les Ch'nord est mis à l'honneur aux grosses têtes

publié le 26/02/2018 à 18:00

Une Grosse Tête acteur et réalisateur, chacun de ses films est un événement et justement son film « La ch’tite famille » sort dès mercredi.

… Dany Boon



Une Grosse Tête qui fait ses débuts au cinéma mercredi dans le film de Dany Boon.

…JeanFi Janssens



Une Grosse Tête qui houinne « oh oui » sur chaque question sans dégoter la bonne réponte.

… Caroline Diament



Une Grosse Tête qu’on appelle la « tiote boule » dans le nord.

… Jean Benguigui



Une Grosse Tête qui connait mieux les Beatles que les Biloutes.

…Philippe Manoeuvre



Une Grosse Tête capable de nous dire qu’il a du sang ch’ti mais uniquement sur les mains.

… Pierre Benichou

Dany Boon va sortir son "Ch'tite famille" Crédit : AFP / ALAIN JOCARD

