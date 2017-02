Les cartes à jouer dans la Curiosité

publié le 22/02/2017 à 18:56

L'histoire des cartes

Vous êtes peut-être en train de jouer aux cartes ou d’organiser votre prochaine soirée belote, mais connaissez-vous l’histoire des cartes ? Pourquoi y'a t-il le Rouge et le Noir ? Et les portraits, les personnages, qui les a créés ?

Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons Gwenaël Beuchet, commissaire de l’exposition L'Inde et les Ganjifas qui se tient au Musée de la carte à jouer d’Issy les Moulineaux jusqu’au 23 avril.

Pink Floyd

Pink Floyd va fêter les 50 ans de son premier album cette année !

Alors que Roger Waters, le leader des Pink Floyd veut jouer the Wall à la frontière américano-mexicaine, pour protester contre le projet de Donald Trump, on vous raconte l’histoire de ce groupe mythique avec Eric Jeanjean.



PINK FLOYD

Lucie Aubrac

On vous raconte le destin d’une femme exceptionnelle, Lucie Aubrac, résistante de la première heure, elle est entrée dans la légende en arrachant son mari aux griffes de la Gestapo.

Lucie Aubrac a disparu il y a 10 ans, vous allez découvrir d’où elle vient et comment elle s’est battue toute sa vie pour la liberté de tous en compagnie de la journaliste Florence Monteil du magazine Notre Temps.



Notre Temps mars 2017