publié le 06/04/2018 à 13:30

Les bactéries, ces organismes sont aujourd’hui les stars des laboratoires. La simplicité de leur anatomie et la rapidité de leur reproduction en font des modèles de choix pour comprendre le vivant et le soigner avec Marie Lescoart, journaliste ça m’intéresse et Marc-André Selosse, professeur au muséum national d’histoire naturelle.



à lire : le dossier Les superpouvoirs de bactéries dans le magazine ça m'intéresse

ça m'intéresse

à lire : Jamais seul Ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations, paru chez Actes Sud

Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations