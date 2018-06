Les araignées dans La Curiosité

publié le 23/03/2018 à 13:00

Que d'idées reçues sur le monde méconnu des araignées ! Ces animaux à huit pattes, pourtant si fascinants dans leurs modes de vie, méritent mieux que la crainte qu'ils suscitent dans l'esprit de bon nombre d'entre nous. Une peur dont on ne connaît pas vraiment l'origine. Avez-vous réellement pris le temps de les observer attentivement et de connaître leur histoire ? On part à leur découverte avec l’arachnologue Christine Rollard.



à lire : A la découverte des Araignées - Araignées de nos régions, sachez les reconnaître publié chez Dunod

à la découverte des araignées