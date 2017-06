Les 750 ans du Canada dans la Curiosité

publié le 29/06/2017 à 19:30

Mythes et réalités des voyages dans les pays à risques

Terrorisme, conflits, risques sanitaires … Les dangers sont bien présents dans plusieurs régions du monde. Où et comment partir l’esprit serein ? On le découvre avec Yolaine de Chanaud, rédactrice en chef adjointe pour le Parisien Magazine / Aujourd’hui en France qui consacre un dossier à cette question en partenariat avec RTL.

Le Parisien Magazine du vendredi 30 juin 2017

Les algorithmes

les algorithmes, ces programmes informatiques de plus en plus intelligents, qui apprennent de leurs erreurs et qui envahissent notre quotidien. Transports, santé, banque, justice, armée, vous allez découvrir qu'ils régentent de plus en plus notre vie quotidienne ! On vous dit tout sur ces algorithmes avec le journaliste Vincent Nouyrigat.

retrouvez cet article dans le magazine Science & vie du mois de juillet.

Science & Vie juillet 2017

Le 750ème anniversaire du Canada

Les 150 ans du Canada, comment le pays est-il né ? Pourquoi ce pays nous fascine autant ? Pourquoi est-il si jeune ? Pourquoi est-ce une si belle terre d’accueil pour les peuples du monde entier ? On part découvrir le nouveau monde en compagnie d'Eric Chol, directeur de la rédaction de Courrier international.

Courrier International