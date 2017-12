Léa Salamé fait le récit "bouleversant" d'une anecdote sur Penelope Fillon

publié le 29/12/2017 à 14:20

Une "figure tragique". C'est ainsi que Léa Salamé a qualifié Penelope Fillon à l'issue d'une anecdote racontée mercredi 27 décembre sur le plateau de C à Vous sur France 5. Invitée de l'émission présentée par Anne-Élisabeth Lemoine, la journaliste est revenue sur les coulisses du passage de François Fillon à L'Émission Politique pendant la campagne présidentielle, en partageant une anecdote marquante sur la présence de son épouse.



"Deux mois avant l’élection, moi je n’étais pas là parce que j’étais en train d’accoucher, mais mes rédacteurs en chef m’ont raconté une scène que je vous raconte pour la première fois." commence Léa Salamé. À l'époque le candidat des Républicains et sa femme sont empêtrés dans les affaires d'emplois fictifs du "Penelope gate". Son passage dans l'émission est considéré comme sa "dernière chance".

L'épouse du candidat à la présidentielle est alors invitée à assister à la prestation de son mari. "Mes rédacteurs en chef amènent Penelope Fillon avant l’émission dans le public pour qu’elle s’assoit", raconte Léa Salamé. "Elle rentre sur le plateau, et là, les gens applaudissent. Et là elle prend la main de mon rédacteur en chef et elle lui dit : 'Ils applaudissent pour moi ? C’est bienveillant ? Ou est-ce qu’ils sont en train de se moquer de moi ?'"

Léa Salamé avoue avoir trouvé le récit de cette anecdote "absolument bouleversant" et révélateur de "l'état de tension de cette femme, et la figure tragique de cette femme".