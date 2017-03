Le théâtre dans la Curiosité

publié le 08/03/2017 à 10:17





Le 1er septembre, par la magie d'un livre magnifique, la Cursiosité a pointé le bout de son nez dans les coulisses de la Comédie Française. la journaliste Laetita Cénac et le dessinateur Damien Roudeau ont explorer ce monde où l'on fabrique le nec plus ultra du théâtre dans notre pays.

Dans les coulisses de la Comédie Française

> Télécharger La comédie Française Crédit Média : Thomas Hugues,Sidonie Bonnec | Durée : 19:58 | Date : 10/09/2016

le 31 octobre à l’occasion du grand succès de la pièce d'Alexis Michalik : Edmond au théâtre du palais Royal à Paris, on vous a raconté l’histoire du vrai Edmond Rostand et de la pièce la plus jouée en France, Cyrano de Bergerac…

Pour nous raconter Edmond Rostand et Cyrano de Bergerac, nous avons reçu Thomas Sertillanges, comédien, animateur radio et grand amoureux de Cyrano, créateur du site de référence, www.cyranodebergerac.fr

Affiche tete copie

> Télécharger EDMOND ROSTAND Crédit Média : Thomas Hugues,Sidonie Bonnec | Durée : 32:07 | Date : 31/10/2016

