Le sport dans la Curiosité

publié le 08/03/2017 à 10:19

Ce sont des sommes qui donnent le tournis, 120 millions d’euros pour le transfert de Paul Pogba à Manchester United, un contrat de 120 millions de dollars sur 5 ans pour Nicolas Batum en NBA, et derrière ces records, il y a un métier que l’on va découvrir tout de suite, celui d’agent sportif avec Alain Azhar, ancien journaliste sportif.

Alain Azhar est l'auteur du livre Agents du foot. Histoires secrètes publié chez Solar.

Agents du foot. Histoires secrètes

C'est l'homme le plus rapide du monde, LA star de l'athlétisme mondial, Usain Bolt va prendre sa retraite à la fin de cette saison et il fait la une du magazine l'Equipe, nouvelle formule, c'est en partenariat avec RTL avec

Géraldine Catalano, rédactrice en chef du magazine l'Equipe, et Imanol Corcostegui journaliste.

Le magazine L'Equipe

