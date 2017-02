Le Solar Impulse dans la Curiosité

publié le 16/02/2017 à 18:52

Le Solar Impulse

Il carbure au soleil mais ne s’est jamais brûlé les ailes, bienvenue à bord du Solar Impulse ! Le premier avion qui fonctionne à l’énergie solaire a réussi son tour du monde, c’est un exploit que nous raconte Stéphane Loignon du Parisien Magazine-Aujourd’hui en France en partenariat avec RTL !



Retrouvez le dossier Solar Impulse, les coulisses de l'exploit dans le Parisien Magazine-Aujourd'hui en France à paraître demain.

Parisien Magazine du 10 février 2017

à lire également Objectif Soleil¿-¿L’Aventure Solar Impulse c’est le récit de l’exploit raconté par Bertrand Piccard et André Borschberg, paru chez Stock

promesses électorales farfelues

Tous fonctionnaires, la suppression du sénat et de la présidence de la République, la création d’un ministère des affaires pas propres, la fin de l’hiver et la construction de bases d’atterrissages pour vaisseaux extraterrestres…ce sont les promesses électorales qui nous font rire et que nous raconte Bruno Fuligni !



Bruno Fuligni est l'auteur du livre Histoire amusée des promesses électorales paru chez Tallandier



Histoire amusée des promesses électorales

Les animaux choyés dans l'histoire

Les animaux chéris de nos puissants, et vous serez surpris… si certains aiment les chiens et les chats, d’autres s’entichent d’un corbeau, d’une carpe ou d’une murène, et dans le genre plus encombrant, un éléphant, un rhinocéros et même une girafe. Bienvenue dans cette visite de la ménagerie de l’histoire de France avec Renée Grimaud pour guide!

Renée Grimaud est l'auteure du livre Le chat de Louis XV et autres animaux choyés de l’Histoire paru aux éditions Prisma

Le chat de Louis XV et autres animaux choyés de l'Histoire