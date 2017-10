Le retour de Pierre Bouby !

publié le 26/10/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête footballeur qui a déjà marqué 3 buts depuis le début de la saison, d'accord c'est pour Orléans mais Jeanne D'Arc a commencé comme ça aussi.

… Pierre Bouby



Une Grosse Tête qui joue au théâtre et au cinéma mais qui lui n'a pas de remplaçant.

… Gérard Jugnot



Une Grosse Tête qui défend la cause animale et avec la Provence fait tout pour maintenir un canard en vie… Franz-Olivier Giesbert



Une Grosse Tête qui choisit mieux ses réponses que ses t-shirts… Florian Gazan



Une Grosse Tête dont la sardine qui a bouché le port de Marseille bouche aussi régulièrement la rue où il y a son taxi… Titoff



Une Grosse Tête qui parle de sexe sur France 2 et vient le mimer sur RTL… Caroline Diament





Laurent Ruquier

