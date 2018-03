Le retour de Claude Sarraute

publié le 13/03/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête dont on savait qu’elle résistait aux canicules ben maintenant on sait qu’elle résiste aussi aux vagues de froid.

… Claude Sarraute



Une Grosse Tête qui a fait l’inverse de De Gaulle, elle a commencé par la politique avant de finir à la radio.

… Roselyne Bachelot

Une Grosse Tête qui en répondant à côté aux questions a fait plus pour le pouvoir d’achat des Français que n’importe quel président.

… Caroline Diament



Une Grosse Tête qui n’attend pas le printemps pour avoir un langage fleuri.

…Laurent Baffie



Une Grosse Tête dont l’excuse favorite est : « On a vu assez d’horaires pendant la gare ».

…Titoff



Une Grosse Tête qui a inspiré la catapulte en s’asseyant au bout d’un banc.

… Bernard Mabille



Laurent Ruquier

