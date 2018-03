Le prince William se joint au prince Harry pour protéger sa nouvelle petite amie

publié le 28/11/2016 à 05:51

Le prince William jamais là où on l'attend. D'ordinaire extrêmement secret quand il s'agit de sa vie personnelle et sentimentale ou de celles de ses proches, le duc de Cambridge a tout de même accepté d'apporter publiquement son aide à son frère, le prince Harry. Ce dernier tente depuis plusieurs semaines de faire cesser la surexposition de sa relation avec sa nouvelle petite-amie.





Depuis la parution d'articles le disant en couple avec l'actrice Meghan Markle, le second fils de Lady Di est dans la tourmente. La jeune femme a en effet vu sa vie changer du jour au lendemain. Et est devenue le centre d'attention de bon nombre de médias britanniques. Ce qui n'a pas plu au jeune prince. Devant l'hystérie des paparazzi, le jeune homme avait fait publier, début novembre, un communiqué dans lequel il dénonçait les articles au "ton parfois raciste et sexiste" à l'encontre de l'Américaine. De fait, le Britannique avait confirmé et officialisé sa relation avec l'actrice.

Après un entretien avec son jeune frère, le prince William, dont on disait il y a quelques jours qu'il n'avait pas apprécié la prise de parole publique de Harry sur le sujet, a lui-même réagi via un communiqué publié par Kensington Palace. "Le duc de Cambridge comprend manifestement la situation et le droit à la vie privée. Il soutient le prince Harry et son besoin d'épauler ceux qui sont proches de lui", peut-on lire. Une prise de position osée pour l'époux de Kate Middleton. Lui qui n'a jamais souhaité commenter, et encore moins faire de déclaration officielle, sur ses relations ou celles de son frère.