Le pirate présumé du compte Facebook de Laura Smet présenté à la justice

publié le 10/03/2017 à 23:46

Il aurait piraté le compte Facebook de la fille de Johnny Hallyday. L'homme suspecté d'avoir frauduleusement publié des informations alarmantes sur la santé du rockeur français via la page de Laura Smet sur le réseau social américain a été présenté à la justice, ce vendredi 10 mars, et placé en détention provisoire.



Interpellé mercredi à Paris par la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP), le suspect est âgé de 35 ans et a déjà été condamné par la justice pour des faits similaires. L'enquête en cours recense d'ailleurs d'autres victimes que Laura Smet.

L'homme a finalement été mis en examen pour accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et modification frauduleuse de données, en état de récidive légale, mais aussi pour usurpation d'identité numérique en vue de troubler la tranquillité d'autrui ou de porter atteinte à la considération ou à l'honneur, et divulgation des correspondances émises, transmises, ou reçues par voie électronique, selon une source judiciaire.

Mettre fin aux "mensonges" et "informations alarmistes"

Mardi, l'avocat de la fille de Johnny Hallyday avait déposé plainte en dénonçant un "faux message" publié sur le compte de sa cliente sur Facebook.



De son côté, le chanteur et père de Laura Smet avait annoncé mercredi être soigné pour un cancer, précisant que ses jours n'étaient "pas en danger" et qu'il souhaitait mettre fin aux "mensonges" et "informations alarmistes" sur son état de santé.