Le négociateur du RAID dans la Curiosité

Négociateur du RAID, l'histoire de Las Vegas et les secrets du rock.

La Curiosité Est Un Vilain du 31 janvier 2017.

Crédit : SIPA Policier du RAID (Illustration)

par Coralie Lutinier publié le 31/01/2017 à 19:14

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Négociateur du RAID

à l'occasion de la sortie de Raid dinguede Dany Boon, nous avons eu envie d'en savoir plus sur le travail des policiers d'élite du RAID. Qui sont-ils? Comment négocient-ils avec des preneurs d'otages? Pour répondre à ces questions nous recevons Danielle Thiery et Christophe Baroche, auteurs du livre Le souffleur paru chez Mareuil éditions.

Le souffleur

> Dany Boon et Alice Pol survoltés pour le "Raid Dingue Tour" Crédit Image : dailymotion

L'histoire de Las Vegas

On vous emmène dans la ville du péché et du mariage, des jeux et du spectacle, de l’argent et… des dettes forcément ! Nous partons à Las Vegas pour vous raconter comment la ville a été édifiée et comment elle tient toujours debout avec pour guide Mister Routard : Philippe Gloaguen !



Crédit : DR / Trivago.fr Hôtel Luxor (Las Vegas, Etats-Unis)

Les secrets du rock

Des secrets sur la naissance du rock’n’roll ! Saviez-vous que la première rockeuse était une bonne sœur noire ? Qu'Elvis a construit sa légende grâce aux chansons des autres ? C’est fou mais vrai !

Ces secrets vous sont racontés par Stéphane Koechlin auteur du livre Les secrets du rock paru à la Librairie Vuibert.

Les secrets du rock