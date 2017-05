publié le 23/05/2017 à 19:05

Leurs derniers mots

Coco Chanel, Henri IV, Bourvil, mais aussi Mickael Jackson, Edmond Rostand ou Nostradamus…quels furent leurs derniers mots, et comment sont-ils entrés dans l’histoire ?

C’est ce que l’on va découvrir avec l’écrivaine Catherine Guennec, auteure du livre Les mots de la fin publié aux éditions de l’opportun

La sérendipité

Trouver ce que l’on ne cherchait pas, c’est aussi à ça que l’on reconnait un bon scientifique et certaines de leurs découvertes dues au hasard ont bouleversé le cours de l’Histoire : l’aspirine, la quinine, la pénicilline, mais aussi le café, le jeans et la montgolfière…On appelle ça la sérendipité, le hasard heureux !

On vous raconte ces découvertes dues au hasard avec Danièle Bourcier, directrice de recherche émérite au CNRS et auteure du livre C’est quoi la sérendipité ? paru au Courrier du livre.

Le moine shaolin Africain

Le spirituel dépend du mental et le mental du physique Dominique Saate-nang Partager la citation





On le surnomme le Bruce Lee noir. Dominique Saatenang est le premier africain moine Shaolin, c’est aussi un ancien champion de kung fu. Il va nous raconter son incroyable histoire semée d’embûches et d’exploits.

Dominique Saatenang, vous raconte son histoire dans Ouvre ta main et tu posséderas le monde publié aux éditions Robert Laffont

