Le métier de pâtre

publié le 18/05/2018

Né en 1980, Brice Delsouiller est vacher dans les Pyrénées, depuis plus de 16 ans.

Loin de l’élevage intensif, il respecte le rythme ancestral pastoral et passe plus de 6 mois de l’année dans les montagnes à plus de 2000 mètres d’altitude, seul avec ses 400 vaches, coupé de tout, sans téléphone ni accès internet.

Brice Delsouiller, pâtre, nous raconte son quotidien.





à lire : Des nuages plein la tête, un pâtre en quête d’absolu paru aux éditons Michel Lafon.





