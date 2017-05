Le Louvre dans La Curiosité

publié le 12/05/2017 à 18:00

Les secrets du Louvre

Le Louvre, c’est un musée extraordinaire, le plus visité au monde, mais avant d’abriter ces chefs d’œuvre que les touristes admirent, c’était un lieu de pouvoir dans lequel tous les régimes ont laissé leur marque.



On vous raconte l’histoire du Louvre avec Alexandre Gady. professeur d’histoire de l’Art moderne à la Sorbonne et auteur du livre Le Louvre et les Tuileries - La fabrique d'un chef-d'oeuvre paru aux éditions Le Passage.



Le Louvre et les Tuileries - La fabrique d'un chef-d'oeuvre

Freddy Mercury

Une voix extraordinaire, une personnalité exubérante...leader d'un des plus grand groupe de rock au monde... Eric Jeanjean vous raconte comment Farrokh Bulsara est devenu Freddie Mercury, le king de Queen.



Freddy Mercury foudroyé trop tôt

Le petit livre rouge de Mao

C’est un petit livre rouge né il y a tout juste 53 ans en Chine et qui est devenu en quelques années un best-seller international !

Quelle est l’histoire du recueil de pensées de Mao Zedong, que raconte-t-il, quel rôle a-t-il joué dans la terrible révolution culturelle chinoise ?

Le récit avec la journaliste Pascale Nivelle, auteure du livre Histoire du petit livre rouge publié aux éditions Tallandier.

Histoire du petit livre rouge