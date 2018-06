publié le 15/06/2018 à 08:06

Alors que les fans de Johnny Hallyday se réunissent vendredi 15 juin à la Madeleine, Laura, sa fille prend la parole. L'hommage débutera à 11 heures mais elle ne participera pas à cette messe anniversaire. Elle aussi fêtera l’événement à sa manière. Johnny aurait eu aujourd'hui 75 ans.





Sur RTL, Laura Smet revient sur cet anniversaire et livre un message destiné au public de Johnny. "Je suis extrêmement touchée que les fans veuillent immortaliser ce jour-là. Moi-même, je ferai quelque chose avec ma famille de très personnel", confie l'actrice.

"Tant qu'on pense à lui, tant qu'on écoutera ses chansons, tant qu'on sera connecté avec lui - parce qu'il est là, il sera toujours avec nous, à vie. C'est ça qui me réconforte aujourd'hui".

À écouter également dans ce journal :

Économie : Renault met le paquet sur l'électrique. Le groupe promet un milliard d'euros d'investissement rien qu'en France et au moins 5.000 CDI. Notamment de quoi redonner le sourire aux salariés de l'usine de Douai dans le Nord.



Diplomatie : Guiseppe Conte avait menacé de ne pas venir à l'Élysée. Le nouveau chef du gouvernement italien déjeunera finalement bien aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Jeudi 14 juin et après trois jours de tension, le président français a appelé à l'apaisement.



Fait divers : les parents d'Inass, rattrapés 31 ans après avoir abandonné le corps de leur fille au bord de l’A10, ont été mis en examen à Blois pour meurtre et recel de cadavre. Ils ont été confondus grâce à leur ADN.



Football : 24 heures avant le premier match de l'Equipe de France, tous les regards se concentrent ce matin sur Antoine Griezmann. Le joueur a annoncé qu'il restait à l'Atletico Madrid, jeudi 14 juin dans une vidéo. Pour beaucoup le timing interroge.