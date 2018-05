"Stand by me" raisonne dans la chapelle St George

publié le 19/05/2018 à 19:04

Ils se sont dit "oui". Il était exactement 13h48 quand le prince Harry et Meghan Markle sont devenus officiellement mari et femme. Une journée historique pour la monarchie britannique aux nombreux moments forts.



On retiendra ainsi le sermon enflammé du révérend Mickaël Curry, le prince Charles accompagnant la mariée à l'autel en l'absence de son père ou encore la chanson Stand by me interprétée par la chorale gospel, The Kingdom Choir, qui a résonné dans la chapelle Saint-George.

Suivie par plus de 3 milliards de téléspectateurs dans le monde entier, la cérémonie s'est révélée moderne et un brin anticonformiste.Un mélange de tradition et de surprises, à l'image des mariés. Ainsi, le prince Harry porte une alliance en platine, malgré la coutume qui l'interdit.



La robe de Meghan Markle a été saluée par les nombreux spectateurs et invité du mariage royal. Créée par Clare Waight, directrice artistique pour la maison Givenchy, elle était accompagnée d'un voile en dentelle de plusieurs mètres et d'un bracelet Cartier. Des petites touches françaises très appréciées.

