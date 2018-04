publié le 13/04/2018 à 18:44

Première confrontation dans la bataille judiciaire sur l'héritage de Johnny Hallyday, et pour l'instant. match nul. Laura Smet et David Hallyday réclamaient le gel des biens immobiliers de leur père et un droit de regard sur son album posthume, le tribunal de Nanterre a rendu sa décision en début d'après-midi ce vendredi 13 avril.



Les deux aînés de Johnny ont obtenu gain de cause sur un point : les biens français du chanteur ne peuvent pas être vendus. On parle de la maison de Marne-la-Coquette et de la villa de Saint-Barth. Le tribunal estime réel de voir transférer ces biens dans le trust qui gère la fortune de Johnny. En revanche, les deux demeures du chanteur à Los Angeles et Santa Monica, dont Laura et David demandaient également la mise sous séquestre, échappent à ce gel immobilier.

Le tribunal estime que ces mesures conservatoires ne doivent pas avoir de conséquences excessives et disproportionnées pour Laeticia. Pas question donc de la priver de la résidence où elle vit avec ses filles.

Les droits artistiques de Johnny gelés

En revanche, Laura et David n'ont pas obtenu de droit de regard sur le dernier album de Johnny. Le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu pour les enfant de se faire communiquer les dix titres de l'album ou de les écouter car le contrat signé entre Johnny et Warner est sans ambiguïté. Le chanteur avait régulièrement validé les chansons et l'album pourra être commercialisé. Mais attention, les droits artistiques de Johnny sont gelés. Une mesure déjà effective depuis le début de cette guerre autour de l'héritage.



L'avocat de Laeticia Hallyday a fait savoir qu'il était satisfait après cette décision de justice. "La volonté de Johnny Hallyday a été respectée", dit-il. Satisfaction aussi de l'avocat de Laura Smet, il évoque une "première étape qui s'enclenche d'une manière favorable".

À écouter également dans ce journal :

- NDDL - Le Premier Ministre et le Ministre de l'intérieur se sont rendus ce vendredi à Notre-Dame-des-Landes. Les évacuations sont terminées sur la ZAD et les gendarmes s'emploient maintenant à dégager les axes routiers. La Préfète des Pays de la Loire donne un nouveau délai de 10 jours aux zadistes pour déclarer leurs projets, même les expulsés. Elle leur propose même un formulaire simplifié pour régulariser leur situation.



- PENTECÔTE - Y aura t-il un deuxième jour férié travaillé comme le lundi de Pentecôte ? L'idée est dans les tuyaux. La ministre de la santé a indiqué ce matin que plusieurs pistes étaient à l'étude pour financer la dépendance comme une deuxième journée de solidarité par exemple, comme celle créée par Jean-Pierre Raffarin en 2004.



- GRÈVE DE LA SNCF - Pour la première fois, les deux jours de grève tombent en plein départ en vacances. C'est le début des congés scolaires pour la zone C, c'est à dire la région parisienne Toulouse et Montpellier. La zone A attaque sa deuxième semaine, c'est un week-end de transhumance.



- SCANDALE SANITAIRE - Les fromages au lait cru ont fait dix morts en quelques mois entre 2015 et 2016. En cause : la salmonelle. 10 morts et près de 80 malades, tous avaient consommé des fromages fabriqués en Franche-Comté, notamment du Morbier et du Mont d'Or. Cinq fromageries ont été mises en cause.



- FOOTBALL - Marseille a donné le meilleur et évite le pire. Après leur qualification flamboyante jeudi face à Leipzig, les Marseillais vont affronter un autre club allemand, Salzbourg, en demi-finale de la Ligue Europa. Un adversaire qui semble à leur portée.