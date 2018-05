publié le 24/05/2018 à 18:54

L'espoir d'un dénouement rapide s'est envolé et l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday pourrait durer des années. La première audience sur le fond a eu lieu ce jeudi matin au tribunal de Nanterre afin de discuter d'une possible médiation entre les parties. Les aînés du rockeur, qui contestent les dernières volontés de leur père s'étaient dits favorables à un arrangement mais les avocats de Laeticia Hallyday ont mis leur veto. Faute de conciliation, c'est donc un marathon judiciaire qui s'engage.



Pourquoi la défense de Laeticia Hallyday a dit non à cette médiation ? Parce que, depuis le début des hostilités, le clan Laeticia est persuadé d'avoir le droit de son côté et n'a jamais souhaité négocier avec la partie adverse, rien n'a donc vraiment changé à Nanterre ce matin. L'avocat de Laeticia Hallyday explique dans un communiqué que cette volonté d'arrangement est un "artifice de communication sans aucune proposition concrète".

Maître Amir-Aslani a toujours répété que la justice française ne pouvait pas trancher le dossier de l'héritage car il s'agit à ses yeux d'une procédure relevant du droit californien. Mais tout est encore possible dans les faits. L'avocat dit non à la conciliation mais précise que la décision n'est pas définitive, que Laeticia est tout à fait disposée à "rétablir un climat apaisé dans sa famille". Porte fermée le matin, entre-ouverte le soir, ce sont dans ces méandres permanents que va désormais évoluer l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday.

A écouter également dans ce journal :

Terrorisme. Le jihadiste français Adrien Guihal a été arrêté dans le nord de la Syrie par les forces kurdes. Une prise de choix car il est bien connu des services de renseignement : c'est la voix qui a revendiqué les attentats de Nice et de Magnanville. Il avait rallié l'État islamique au printemps 2015 avec femme et enfants. Tout l'enjeu est de savoir si la France va demander son extradition.



Manifestations. Mardi soir, plus de 100 personnes avaient été arrêtées dans le lycée Arago après la manifestation des fonctionnaires. Parmi elles, 27 mineurs ont été déférés après deux jours passés en garde à vue. Certains parents ont l'impression que les forces de l'ordre ont arrêté leurs enfants à l'aveugle. Ils ont le sentiment que leurs enfants ont fait les frais d'une décision politique pour casser le mouvement étudiant.



International. Il n'y aura pas de poignée de main historique entre Donald Tump et Kim Jong-un. Le sommet prévu le 12 juin est annulé, comme l'a annoncé Donald Trump dans une lettre. L'annulation se double d'une mise en garde : Donald Trump reproche à Kim Jong-un une hostilité vis-à-vis des États-Unis. "Notre armée, de loin la plus puissante au monde, est prête si nécessaire. Nous sommes prêts, plus que jamais" a déclaré le président américain.