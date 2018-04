publié le 23/04/2018 à 13:19

C'est l'effervescence à Londres sur le trottoir de l'hôpital Sainte-Marie. C'est dans cet établissement que la duchesse de Cambridge a été admise, ce lundi 23 avril au matin, pour donner naissance à son troisième enfant. Kate, l'épouse du prince William, avait déjà accouché de George, 4 ans aujourd'hui, et Charlotte, 2 ans, dans cette maternité. Comme à chaque fois, on retrouve devant la porte les admirateurs de la famille royale, des admirateurs impatients.



Les fans attendent depuis quinze jours, campant devant la maternité pour être sûrs ne pas manquer une seule miette de l'événement. "Je suis heureuse et soulagée. L'attente a été géniale et aujourd'hui c'est encore mieux parce qu'on sait qu'il y aura un nouveau membre à la famille royale", explique une femme. "Je suis très excitée, le bébé va naître le jour de la Saint-Georges, le saint patron d'Angleterre", ajoute une autre fan de la famille royale qui pressent que ce sera un garçon et qu'"ils l'appelleront Philip Mickael".

Les fans espèrent bien voir le prince William emmener George et Charlotte voir le nouveau bébé dans l'après-midi. Les heureux parents devraient présenter le nouveau Royal Baby numéro 3 à la foule avant de rentrer chez eux en début de soirée. L'atmosphère est à la fête devant la maternité.

À écouter également dans ce journal :

- MONT-SAINT-MICHEL - L'homme qui a provoqué, dimanche 22 avril au matin, l'évacuation de l'un des sites les plus visités de France, le Mont-Saint-Michel, a été interpellé hier soir sur une bretelle d'autoroute de Caen. On le soupçonne d'avoir tenu des propos menaçants contre les policiers et les gendarmes sur l'île.



- TERRORISME - 20 ans de prison pour Abdeslam et son complice Ayari pour la fusillade de Bruxelles en 2016. Le tribunal correctionnel belge a jugé coupables les djihadistes français et tunisien de tentative d'assassinat à caractère terroriste ce lundi 23 avril. Salah Abdeslam, le dernier survivant des attentats parisiens du 13 novembre 2015, n'était pas dans le box des accusés.



- ARNAUD BELTRAME - En France, on continue à rendre hommage à Arnaud Beltrame, ce gendarme tué par un terroriste dans le super U de Trèbes le mois dernier. Le nouveau lycée de l'Est Lyonnais, à Mézieux, portera le nom du colonel. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la région Auvergne-Rhône-Alpes.



- ASSEMBLÉE - Après 61 heures de débats, la loi asile immigration a été adoptée dimanche soir à l'Assemblée nationale. Au final, un seul opposant à La République En Marche n'a pas voté le texte. Jean-Michel Clément a aussitôt annoncé son départ du groupe.



- NORDAHL LELANDAIS - Nordahl Lelandais soupçonné dans la disparition de Lucie Roux. C'est une information RTL. L'homme qui a reconnu les meurtres de la petite Maëlys et du caporal Noyer a déjeuné plusieurs fois au sein d'un hôpital psychiatrique avec cette femme de 43 ans, disparue depuis septembre 2012. L'avocat de la famille Roux a averti le procureur de la République de Chambéry.



- UNIVERSITÉS - La répression du mouvement social dans les facs contre la loi Vidal sur l'orientation des futurs bacheliers continue. Ce lundi matin, l'université Paul Valéry de Montpellier a été évacuée par les forces de l'ordre. Des locaux occupés depuis plus de deux mois par les opposants à la réforme.



- SÉCURITÉ ROUTIERE - Il y a moins de morts sur les routes : -13,5% pour le nombre de morts sur les routes de France au mois de mars, par rapport à la même période, il y a un an. La Sécurité routière annonce 231 personnes tuées, soit 36 de moins.



- RECYCLAGE - Et si les Français entraient dans la boucle ? S'ils devenaient vraiment acteurs de l'économie circulaire, et recyclaient davantage leurs déchets ? Édouard Philippe était, ce lundi matin, chez le fabricant d'électro-ménager SEB à Mayenne, pour présenter sa feuille de route sur le recyclage et la réparation.