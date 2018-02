Le grand retour de Jean Teulé aux Grosses Têtes

publié le 19/02/2018 à 18:00

Une Grosse Tête qui n’a pas besoin d’éteindre son portable pour être déconnectée.

…Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qu’on surnomme la « Rousse d’Aquitaine » à La Rochelle.

…Valérie Mairesse



Une Grosse Tête qui fait son miel dans son jardin et son beurre en tournée.

… Elie Semoun



Une Grosse Tête dont Raquel Welch se vante d’avoir eu, non pas dans son lit mais dans ses toilettes.

… Gérard Jugnot



Une Grosse Tête star de la comédie souvent applaudi pour son « Petit oiseau ».

… Gad Elmaleh



Une Grosse Tête dont le nouveau livre « Entrez dans la danse », relate une épidémie de folie au XVIème siècle à Strasbourg.

… Jean Teulé

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !