VIDÉO - Invité de l'émission "À La Bonne Heure", ce mercredi 4 janvier, le Grand Orchestre du Splendid a fêté ses 40 ans dans un live endiablé.

04/01/2017

Le Grand Orchestre du Splendid fête ses 40 ans ! L'occasion pour eux de venir rendre visite à Stéphane Bern dans l'émission À La Bonne Heure !. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont enflammé le studio. 40 ans de carrière, mais également un nouvel album, ainsi qu'une tournée française. Groupe phare des années 80, le groupe n'a rien perdu de sa superbe, et pour preuve.



C'est déguisés que trois membres du Grand Orchestre du Splendid sont arrivés dans les studios de la rue Bayard. Déchaînés, ils ont interprété leur mythique et indémodable tube, La Salsa du démon. Debout sur les tables, ceux qui n'étaient à l'origine, il y a plus de 30 ans, qu'un simple groupe d'amis, prouvent qu'ils continuent encore d'enflammer le public, ou ici, le studio de l'émission À la Bonne Heure !.



Le Grand Orchestre du Splendid repartira sur les routes françaises jusqu'en mai 2017, et seront de passage à l'Olympia de Paris, le 29 janvier prochain.