Le DJ suédois Avicii a été inhumé dans l'intimité à Stockholm

publié le 12/06/2018 à 15:23

Les obsèques du Suédois Avicii, considéré comme l'un des DJs les meilleurs au monde, ont été célébrées dans l'intimité vendredi 8 juin, a indiqué le mardi suivant son agent à l'AFP. "Tim Bergling (de son vrai nom) a été enterré vendredi au cimetière Skogskyrkogården de Stockholm", a dit Ebba Lindqvist. "Seuls sa famille et ses plus proches amis étaient présents", a-t-elle précisé.



Star de la scène électro, Tim Bergling a été retrouvé sans vie le 20 avril à Mascate, la capitale du sultanat d'Oman, où il se trouvait depuis quelques jours en vacances avec des amis. Quelques jours après la mort du DJ, sa famille avait publié une lettre ouverte affirmant que le jeune homme "n'en pouvait plus" et "voulait la paix".

Contactée par l'AFP, une porte-parole de l'artiste avait refusé de confirmer la cause de la mort, ni s'il s'agissait d'un suicide. Au cours de ces dernières années, le Suédois n'avait pas fait mystère de ses problèmes de santé, comme sa pancréatite, due à une consommation excessive d'alcool. Il y a deux ans, il avait surpris ses fans en annonçant sa retraite.

Un DJ à l'univers éclectique

Il avait collaboré avec des artistes d'horizons différents comme Madonna, Coldplay ou David Guetta et s'était hissé à deux reprises à la troisième place du classement des meilleurs DJs du monde, en 2012 et 2013, selon DJ Magazine, la référence en la matière.



Situé au sud de la capitale suédoise, Skogskyrkogården, littéralement "le cimetière boisé", est inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco. L'énigmatique actrice suédo-américaine Greta Garbo y repose.