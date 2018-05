"Le Divan" : "Je ne suis pas du genre à me livrer", confie Laurent Gerra

publié le 25/05/2018 à 11:56

Longtemps ennemis jurés, les voilà devenus amis. Marc-Olivier Fogiel et Laurent Gerra sont réunis ce vendredi 25 mai à la télévision pour le retour du Divan sur France 3. L'émission créée en 1996 a été reprise par l'animateur en 2015 avant d'être mis en pause après trois saisons en 2017.



Une réunion autour du fameux canapé qui suscite la curiosité. "On n'avait pas de relation, on avait une non-relation", explique Marc-Olivier Fogiel. Mais un rapprochement s'opère lors d'une émission spéciale à l'occasion de l’Élection présidentielle 2017. "J'ai envoyé un texto à Laurent, (...) on a échangé, la glace a été brisée immédiatement et de là est née une relation", explique l'animateur.

"On s'est plutôt trouvé des points communs, notamment la passion pour notre métier", confirme Laurent Gerra qui a souvent caricaturé le présentateur. Pourtant, l'humoriste n'est pas un homme bavard. "Je ne suis pas du genre à me livrer, on avait vraiment le trac l'un et l'autre".

À travers les images inédites et les documents d'archives, l'imitateur se dévoile face à Marc-Olivier Fogiel, qui confie : "Je ressentais des choses à travers Laurent mais j'ai découvert quelqu'un, (...) c'est extrêmement émouvant".