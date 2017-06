Le dictionnaire dans la Curiosité

publié le 22/06/2017 à 19:01

Les avocats d'Etat

Ils défendent des pays ou des hauts fonctionnaires lors de procès sensibles. On découvre les avocats d’Etat avec Maître Olivier Pardo et Yves Derai, rédacteur en chef du Parisien Magazine Aujourd’hui en France en partenariat avec RTL.

Découvrez l'article Ténors d’Etats publié dans le Parisien Magazine Aujourd’hui en France.

Le Parisien Magazine du 23 juin 2017

Comment est fabriqué le dictionnaire ?

Il vient de sortir et fête cette année son bicentenaire ! On découvre l’histoire du Petit Larousse illustré. Quand a-t-il été inventé et pourquoi ? Comment est-il fabriqué ? Comment les nouveaux mots sont choisis ?

Carine Girac-Marinier,directrice du département Dictionnaires et Encyclopédies aux éditions Larousse nous fait découvrir les secrets du Larousse.



Voyages insolites

On vous invite à un merveilleux voyage... on va se rafraîchir dans le Grand Nord Canadien, traverser l'Atlantique dans un porte-container, ou suivre des néo-zélandais chasseurs de graines ! On sillonne le monde grâce au magazine Courrier International qui nous offre 20 voyages extraordinaires dans son numéro hors-série de l’été. Virginie Lepetit, chef d’édition de Courrier international,nous sert de guide.

Courrier International