Le Dakota et les serpents dans La Curiosité

Lauren Bacall, John Lennon, Rudolf Noureev, Leonard Bernstein, ces artistes de légende ont un point commun, ils ont tous habités dans le même immeuble de New-York, le Dakota.

Ariane Bois nous raconte l’histoire de ce château d’un nouveau genre, dont les habitants sont soumis à d'étranges règles...

Ariane Bois est l'auteure du livre Dakota song paru chez Belfond



Dakota song

Les serpents

On va se glisser dans la peau des serpents… vous découvrons pourquoi ils ont 3 poumons, pas de paupière et un zizi en en deux parties…. comment ils avalent des proies plus grosses qu’eux et comment ils se reproduisent !

Françoise Serre Collet, herpétologue, spécialiste des amphibiens et des reptiles, nous raconte tout sur les serpents !

Françoise Serre Collet est l'auteur du livre Dans la peau des serpents de France paru aux éditions Quae,



Dans la peau des serpents de France

