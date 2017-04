Le Dakota dans la Curiosité

publié le 04/04/2017 à 18:31

Les illustres habitants du Dakota

Lauren Bacall, John Lennon, Rudolf Noureev, Leonard Bernstein, ces artistes de légende ont un point commun, ils ont tous habités dans le même immeuble de New-York, le Dakota.

Ariane Bois nous raconte l’histoire de ce château d’un nouveau genre, dont les habitants sont soumis à d'étranges règles...

Ariane Bois est l'auteure du livre Dakota song paru chez Belfond

Dakota song

L'histoire mise à nu

On déshabille l’histoire de France ! On va vous parler de ces amours célèbres qui ont bouleversé notre société et parfois même notre manière d’aimer. Comment les gaulois faisaient l’amour et la guerre ? Comment l’Eglise a codifié la sexualité des Français au Moyen Age ?

C’est à découvrir avec Gonzague Saint-Bris !

Gonzague Saint Bris est l'auteur du livre Déshabillons l’Histoire de France publié aux éditions XO



Déshabillons l'histoire de France

Insolents voyageurs

De la France à Dubaï en passant par la Lituanie ou les Etats-Unis, c'est le voyage qu'on vous propose ce soir ! Un voyage loin du tourisme de masse, à la rencontre des populations et des cultures locales avec Thierry Soufflard qui voyage depuis 10 ans en famille.



Thierry Soufflard est l'auteur du livre Insolents voyageurs paru chez Arthaud.

Insolents voyageurs