Le Comte de Bouderbala dans A La Bonne Heure

publié le 07/06/2018

Avec plus de 1.500 représentations et 1,5 millions de spectateurs en huit ans pour son premier stand-up, le Comte de Bourderbala, alias Sami Ameziane, a réussi à se faire un nom dans le paysage humoristique français en seulement quelques années.



Qualifié de "révélation du stand-up hexagonal" ou encore de "merveille de drôlerie" par la presse, son précédent one-man-show a était gratifié de nombreuses autres critiques dithyrambique. Depuis 2017, son deuxième spectacle cartonne un peu partout en France.

Sami Ameziane est de retour avec son second spectacle "Le Comte de Bouderbala - 2"

Le Comte de Bouderbala se donne à fond pour proposer un show exceptionnel à son public et faire rire ses sujets, quitte à enchaîner les spectacles dans la même journée. "Je ne compte plus les représentations, parfois on en fait trois par samedi : 16h, 18h, 21h30", expliquet-il avant d'ajouter : "Ce n’est pas la même chose tous les soirs, on n’est pas des robots sur scène non plus. C’est un public différent, une humeur différente. Et c’est un honneur d’aller sur scène, de passer une soirée à faire rire les gens".



Dans le premier spectacle, j’ai partagé mon expérience entre la France et les États-Unis à travers différents paradigmes. Dans le nouveau, je parle un peu plus de moi. Le Comte Bouderbala Partager la citation





Aujourd’hui, Sami Ameziane est de retour à Paris avec un deuxième spectacle. Il joue actuellement au Théâtre Le République du jeudi au samedi tout le mois de juin. Il sera aussi sur scène tous les weekends de juillet et enfin à l’Alhambra à partir de septembre prochain.

