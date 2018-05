Le Chevalier d'Eon

publié le 22/05/2018 à 13:02

L'équipe de la Curiosité est en vadrouille et c'est dans le cadre magnifique du Château de Chaumont sur Loire que Chantal Colleu-Dumond, directrice du château et du Festival International des Jardins, nous accueille.





L’énigme du chevalier d’Eon demeure et fascine toujours autant.

Diplomate, officier, redoutable bretteur, cavalier hors pair ou femme séduisante, intrigante, habile, émissaire clandestine du roi Louis XV ? Un homme désirant être femme, une femme virile, un travesti ?

L'historienne Catherine Hermary-Vieille nous raconte la figure ambiguë et controversée du plus célèbre agent secret de l’Histoire.

à lire : Moi, chevalier d’Eon, espionne du Roi publié aux éditions Albin Michel.



Moi, chevalier d'Eon, espionne du Roi

à voir : Le Festival International des Jardins jusqu’au 4 novembre au Domaine de Chaumont sur Loire. L’édition 2018 est consacrée au Jardins de la pensée, en partenariat avec RTL.



Les jardins de la pensée



















































































