Le 5 à 7 avec Magued du samedi 22 juillet 2017

publié le 22/07/2017 à 08:00

Au programme de ce "5 à 7" de l'été avec Magued: des jeux, des cadeaux, mais aussi de la musique et des chroniques !



Dans "Micro-couloir" Magued part à la rencontre de celles et ceux qui "font" votre radio: ce samedi, c'est au tour de Luis, motard et technicien RTL, de vous raconter les coulisses du Tour de France !

Dans "L'avis des enfants", les petits nous parleront de leur dessert préféré.



Ne manquez pas également le jeu du Cahier de vacances et le jeu de la Bonne année (1979 ou 1986 ?)



A gagner: des places pour le film RTL "Dunkerque", des sacs à dos Kuts, des écouteurs sportifs bluetooth modèle Jaybird X3, un toaster Russel Hobbs et bien sûr... des montres RTL !



A vous de jouer !