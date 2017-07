Le 5 à 7 avec Magued du samedi 15 août 2017

publié le 15/07/2017 à 08:00

Pour ce premier "5 à 7" de l'été 2017, Magued vous propose de la musique, des jeux et des chroniques originales !



Magued vous fait jouer avec les tubes et extraits de films des années 1990 et 1994.

Il questionne votre culture générale à travers "l'épreuve du cahier de vacances".



Vous pourrez écouter le premier épisode de la chronique "Micro-couloir", qui donne la parole à ceux qui "font" la radio RTL: ce samedi, découvrez les secrets de Louis Bodin, votre "Mr Météo".

Et ne manquez pas "L'info réveil" (Pourquoi Bison Fûté ?) et la pastille "L'avis des enfants" !



Tout au long de la matinale, Magued vous fait gagner des cadeaux: des montres RTL, le DVD du film "Chacun sa vie", un sac à dos Kuts, la compilation "les artistes RTL 2017", des écouteurs sportifs bluetooth... etc.



A vous de jouer !