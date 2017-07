Le 5 à 7 avec Magued du dimanche 16 juillet 2017

publié le 16/07/2017 à 08:00

Au programme de ce "5 à 7" de l'été avec Magued: des jeux, des cadeaux, mais aussi de la musique et des chroniques !



Dans "Micro-couloir" Magued part à la rencontre de celles et ceux qui "font" votre radio: ce dimanche, faites la connaissance de Titi le régisseur du grand studio !

Dans "L'avis des enfants", les petits répondent à cette question: "quel super pouvoir aimerais-tu avoir ?"



Ne manquez pas également le jeu du Cahier de vacances et le jeu de la Bonne année (1985 ou 1989 ?)



A gagner: des montres RTL, le livre "L'horoscope amoureux de Christine Haas", le DVD du film "Chacun sa vie", un sac à dos Kuts, la compilation "Les artistes RTL 2017", des écouteurs sportifs Bluetooth...



A vous de jouer !