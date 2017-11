Laurent Ruquier sous le charme d'Arielle Dombasle

publié le 22/11/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui publie le tour des sciences en 80 minutes, un livre déjà en rupture de Spock.

… Grichka Bogdanov



Une Grosse Tête qu'on repère comme l'étoile polaire, parce qu'elle est la plus scintillante.

… Arielle Dombasle



Une Grosse Tête qui crie au "oh oui" à la vitesse de la lumière, mais qui grille l'ampoule au moment de la réponse.

… Caroline Diament



Une Grosse Tête qui n'est pas prêt d'aller sur Mars vu que pour l'instant on a trouvé que de l'eau.

… Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête qui est arrivée à prendre la forme de la planète sur laquelle il vit.

… Bernard Mabille



Une Grosse Tête qui publie ses petites annonces "gros porc cherche grosse truie pour se rouler dans la fange. Tenue correcte exigée".

… Laurent Baffie

Laurent Ruquier

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !