Laurent Gerra est l'invité de de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure sur RTL

À l’occasion de ses 50 ans, Laurent Gerra remonte sur scène pour retracer ses souvenirs de ces cinq dernières décennies et rosser ses cibles préférées : les politiques, les acteurs, les chanteurs… Dans ce spectacle intitulé Sans modération, il livre non seulement sa vision de l’actualité, mais il reprend aussi quelques-uns de ses grands sketchs.

Laurent Gerra - "Sans modération"

"Je m’appelle Laurent , j’ai 5 ans et je vais vous faire mes imitations." Cette phrase prononcée fièrement en 1972 par un petit garçon dans le microphone de ses parents fait écho au nouveau spectacle de Laurent Gerra.

La scène en première récréation, l’imitation en seconde nature ! Il est devenu l’humoriste applaudi par des millions de Français, la radio et la télévision l’ont accompagné dans ses plus grands moments.



Ce nouveau spectacle, Sans modération se savoure entre jubilation et émotion. Laurent Gerra rosse hommes politiques, chanteurs, acteurs, et personnalités faisant l’actualité.



Il revisite quelques-uns de ses grands sketchs avec ses cibles préférées et présente aussi sa vision inédite de l’actualité, notamment politique, avec une présidentielle à rebondissements…! La tournée Sans modération dès l’été 2017, investira les plus petites salles qui ont vu naître le phénomène, jusqu’aux plus grandes ayant accueilli ses triomphes, aux quatre coins de la France, Belgique et Suisse.



Accompagné de 6 musiciens, l’humoriste parcourt de sa plume acérée ces 5 dernières décennies, notamment la nôtre, et nous promet, à l’occasion de ses 50 ans, une de ses plus belles cuvées !



Cette année, Laurent Gerra sera en tournée en France, en Belgique et en Suisse. Il s'installera notamment du 26 au 31 décembre à l'Olympia.

Les "Lettres cachées de François M. à Anne"

"Mon Anne, mon Annette, mon Ananas, Le ciel de Paris est gris, et le poids de ma fonction harassant. Heureusement, la trêve estivale approche. Je pourrai enfin m’échapper de Paris et te rejoindre, mon Anne chérie. J’ai dit à Danielle que je passerai le mois d’août chez Helmut Kohl pour resserrer l’amitié franco allemande. Il est d’accord pour me couvrir, le gros mammouth Kohl..."

"Lettres cachées de François M. à Anne" (Librio)

Vous avez adoré les écouter à la radio : voici, enfin disponibles, les Lettres cachées de François M. à Anne, ou vingt ans de vie politique revisitée avec l’espièglerie et la bonne humeur de Laurent Gerra et son complice Pascal Fioretto.

