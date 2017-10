Laurent Gerra dans A La Bonne Heure

publié le 25/10/2017 à 12:30

La scène en première récréation, l’imitation en seconde nature ! En quelques années, Laurent Gerra est devenu l'humoriste applaudi par des millions de Français que l'on connait tous. A l'aube de ses 50 ans, celui que vous retrouvez chaque matin aux côtés d'Yves Calvi revient avec un spectacle afin de fêtez comme il se doit ses 30 ans de scène : Sans modération !

"Sans modération", le spectacle de Laurent Gerra

Ce nouveau spectacle se savoure entre jubilation et émotion. Laurent Gerra rosse hommes politiques, chanteurs, acteurs, et personnalités faisant l’actualité. Il revisite quelques-uns de ses grands sketchs avec ses cibles préférées et présente aussi sa vision inédite de l’actualité, notamment politique, avec une présidentielle à rebondissements…!

Accompagné par 6 musiciens, Laurent Gerra parcourt de sa plume acérée ces 5 décennies, notamment la nôtre, et nous promet, à l’occasion de ses 50 ans, "une de ses plus belles cuvées" !



La tournée, qui a débuté à l’été 2017, investit les plus petites salles qui ont vu naître Gerra, jusqu’aux plus grandes ayant accueilli ses triomphes, aux quatre coins de la France, de la Belgique et de la Suisse. Parmi les dates à retenir, il y a notamment l'Olympia du 26 au 31 décembre prochains.

Laurent Gerra : "Sale gosse" !

Laurent Gerra vient de publier Carnets d'un sale gosse, aux éditions du Cherche Midi. Ce livre illustré de plus de 430 photos et documents contient entre autres ses meilleurs sketches, dont les textes inédits de son nouveau spectacle, Sans modération.

"Laurent Gerra - Carnets d'un sale gosse" au Cherche Midi

50 ans dont 30 passés sur scène, que l'humoriste évoque à travers une multitude d’anecdotes incroyables qui ont émaillé sa carrière, en révélant la genèse de ses sketches les plus célèbres ou en revenant sur toutes les rencontres marquantes de sa vie.

Je voulais partager mes meilleurs souvenirs, vous faire revivre les rencontres, les rigolades, les moments d’émotion, aussi, et surtout vous remercier de m’avoir été si fidèles. Nous, les saltimbanques, faisons un beau métier où l’on dit qu’on va "jouer" ! C’est sans doute cela qui m’a permis de garder une âme d’enfant, celle d’un sale gosse qui voulait surtout faire rire ses copains ! Laurent Gerra Partager la citation





On y retrouve des photos de son enfance avec ses premiers pas sur scène à 5 ans, son adolescence en chanteur de bals, ses débuts à Lyon et ses premières émissions de radio avant que sa carrière démarre, d’abord au côté de Virginie Lemoine, chez Jacques Martin ou Michel Drucker, et enfin en solo.



De son premier Olympia jusqu’au nouveau spectacle, ce livre foisonnant vous fait pénétrer dans les coulisses des plus grandes scènes et en propose les meilleurs sketches, sans oublier toutes les autres passions de Laurent Gerra : la radio bien sûr mais aussi l’édition, la télévision, le cinéma, et quelques jardins secrets à découvrir.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande