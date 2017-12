Laurent Baffie sous le charme de l'invité mystère

publié le 13/12/2017 à 18:00

Une Grosse Tête qu'on imagine bien avec un perroquet sur l'épaule qui répéterait "Ta gueule connard".

… Olivier de Kersauson



Une Grosse Tête au corps de sirène avec une voix de corne de brume.

… Isabelle Mergault



Une Grosse Tête qui va être l'Aymé d'Isabelle Mergault dès janvier au théâtre.

…Gérard Jugnot



Une Grosse Tête qui sur un bateau, à cause de ses chansons, serait jeté par-dessus bord au bout de 5 minutes.

… Christophe Beaugrand



Une Grosse Tête qui espère juste que le PSG ne coulera pas face au Real Madrid en ligue des champions.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui publie son livre de petites annonces dont certaines vont parler à l'amiral : "Baleine à bosse cherche très gros tube d'arnica".

… Laurent Baffie

Olivier De Kersauson dans Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier

