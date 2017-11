Laurence Boccolini : "Money Drop ne reviendra sans doute pas"

publié le 18/11/2017 à 14:00

Animatrice à la radio puis à la télé, écrivain, comédienne, Laurence Boccolini rajoute une corde supplémentaire à son arc. Après Deux ans de travail, la présentatrice lance sa propre collection de lunettes. Baptisée Femme à lunettes, la gamme a été entièrement créée par Laurence, du dessin à la fabrication. Et on peut dire que Boccolini a mouillé sa chemise pour ce projet puisqu'elle précise "avoir tout payé de sa poche".

Laurence Boccolini lance sa collection de lunettes intitulé "Femme à lunettes"

Angela pour Angela Bauer dans Madame est servie, Tootsie pour le personnage incarné par Dustin Hoffman dans le film éponyme, ou encore Sigourney pour l'actrice Sigourney Weaver, Laurence Boccolini s'est inspirée de ses héroïnes des années 80 pour inventer ces lunettes. Les huit modèles ont été fabriqués en Corée et le prix devrait se situer autour de 200 euros. La gamme Femme à lunette sera disponible chez les opticiens en décembre.

Laurence Boccolini porte le modèle "Diane" de sa collection "Femme à lunettes"

Invitée de Jade et Eric Dussart ce weekend, Laurence Boccolini revient sur Money Drop. L'émission a disparu de la grille de TF1 depuis février 2017. Son retour était initialement prévu par la direction pour 2018. Oui mais voilà, aujourd'hui Boccolini n'a plus de nouvelles. "C'est très triste, c'est très dur" avoue l'animatrice qui explique "ne pas avoir eu le temps de dire au revoir" lors du dernier tournage, ne sachant pas à l'époque que l'avenir du jeu serait si incertain. "J'adore les candidats, il faut faire ça avec passion [...] C'est un vrai vide !" Laurence Boccolini aimerait donc que le programme revienne mais laisse TF1 prendre la décision. "La chaîne fait ce qu'elle veut." Money Drop réunissait en moyenne entre 3,5 et 5 millions de téléspectateurs, un score plus élevé que la série Demain nous appartient (3,20 millions) qui remplace l'émission actuellement.



