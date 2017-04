Laure Manaudou "À l'état sauvage" : "Si je pouvais, je referais l'émission"

publié le 03/04/2017 à 17:35

Championne olympique de natation, "ancienne sportive de haut niveau à la retraite depuis deux ans et demi", comme elle se décrit elle-même, Laure Manaudou est prête à relever le défi. Après Michaël Youn ou Matt Pokora, c'est au tour de la Française de "bientôt 30 ans" de se frotter au défi de l'émission À l'état sauvage. Lundi soir, sur M6, les téléspectateurs la découvriront sous un tout autre jour, (en)traînée par Mike Horn.



Au bout du monde et d'elle-même, pendant cinq jours pour faire 150 km en zone extrême, sans nourriture, sans confort, sans portable, sans assistant. Mike Horn n'avait jamais emmené de femme, c'est donc une première pour cette aventure en Afrique australe, dans la région du Zambèze, au milieu des hyènes, des éléphants et des hippopotames...

Le trajet a été pré-effectué par Mike Horn. Il y a bien sur des rangers pour assurer la sécurité de l'invité en cas extrême, l'équipe n'intervient pas. Et il l'avoue : Laure Manaudou a été de loin la plus endurante, la moins chichiteuse. "Je pense qu'une femme peut être aussi forte qu'un homme, plus même, analyse-t-elle. Elle peut réaliser plus de choses, être plus forte psychologiquement. On sait très bien que les hommes ne pourraient pas assumer la difficulté d'accoucher".

Qu'en a pensé Jérémy Frérot, celui qui partage sa vie ? "Je pense qu'il avait peur pour moi que je parte là-bas, raconte-t-elle. On est habitué à l'éloignement. Moi j'ai vraiment aimé être loin de tout, même si c'était loin des proches, c'était vraiment dans la nature à 100% et il n'y avait pas une onde négative. J'angoissais de retrouver la civilisation" et avec eux "les problèmes". "C'est vrai que mon compagnon était fier de moi et de voir que je pouvais faire autre chose que nager (...) Si je pouvais revivre cette émission, je le referais", conclut Laure Manaudou, à retrouver à partir de 21 heures.

