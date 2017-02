Lanterne et manchots dans la Curiosité

publié le 18/02/2017 à 12:00





La Curiosité Est Un Vilain Défaut accompagne aussi vos week-ends !

Retrouvez Sidonie Bonnec et Thomas Hugues le samedi et le dimanche de 14h à 15h.



On vous emmène dans l’un des lieux les plus secrets de la République, le pavillon de la Lanterne, au cœur du château de Versailles. Résidence des Premiers Ministres puis des Présidents de la république, on la surnomme la garçonnière de la République...La journaliste Emilie Lanez nous raconte pourquoi...

Emilie Lanez est l'auteure du livre La garçonnière de la République publié chez Grasset.

La garçonnière de la République

On vous embarque vers le pôle sud, pour suivre pas à pas la marche de l'Empereur, ces manchots empereurs que le cinéaste Luc Jacquet est allé retrouver en Antarctique.

à voir film L’appel de l’Antarctique depuis le 15 février au cinéma

> L'Empereur - Bande-annonce : le 15 février 2017 au cinéma

à lire le livre L’Empereur paru aux éditions Paulsen.

L'Empereur