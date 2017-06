et Loïc Farge

publié le 15/06/2017 à 10:00

"Ce mariage dans l'intimité montre que si une personnalité publique - fut-elle une star - veut vivre à l'abri des regards, elle le peut", note d'entrée Pascal Praud. "Être comme personne et vivre comme tout le monde sera le nouveau credo des années futur, le bling-bling est derrière nous", prédit-il, ajoutant que "le déballage de l'intime appartient au monde ancien".



"Laetitia Casta fait son job, mais elle ne court pas les plateaux télé, elle ne s'affiche pas dans les magazines pour raconter sa vie", fait remarquer le journaliste. "La notoriété, maintenant qu'elle est partagée par la première vedette de téléréalité venue, est une valeur à la baisse, jugée obscène et vulgaire", poursuit-il.

"Le mariage est une belle idée. La cérémonie regarde les amoureux, leur famille et quelques amis. Tous nos vœux de bonheur, à vous chère Laetitia Casta et à Louis Garrel, votre désormais comédien de mari ! Votre discrétion est un enchantement", lance Pascal Praud pour conclure.