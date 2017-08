La vie sentimentale de JeanFi dans les Grosses Têtes

Best of 05.08.17

publié le 05/08/2017 à 18:00

Sophie Davant et Michel Drucker ce sont isolés un quart d'heure dans la loge et les Grosses Têtes ce qui provoque quelques commentaires légers.

JeanFi raconte son histoire amoureuse avec un stewart allemand, Mustapha.

Philippe Geluck raconte une histoire drôle, les Gorsses Têtes la trouve jolie sauf Arielle Dombasle qui la trouve longuette.

Jean-Jacques Péroni donne des conseils à Marcela Iacub qu'elle apprécie beaucoup, mais on ne sait pas si elle ne se moque pas de lui.

Pierre Bénichou raconte comment il prend son bain, mais c'est interminable, en plus il fait des bruitages.

Caroline Diament et Christine Bravo se coalisent contre les hommes des Grosses Têtes pour se moquer de leurs attributs vieillissant.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances

Rien ne vaut une baignoire pour profiter d'un instant de quiétude comme il se doit ! Crédit : thinkstock/Jupiterimages