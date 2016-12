La vie de Jésus dans La Curiosité

REPLAY - Qui était Jésus, l'histoire de Noël et les serpents de France.La Curiosité Est Un Vilain Défaut du 23 décembre 2016.

par Coralie Lutinier publié le 23/12/2016 à 18:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Qui était Jésus

Sa naissance sera célébrée dimanche par près de 2,5 milliards de chrétiens, mais qui était vraiment Jésus ? Pourquoi est-il fêté le 25 décembre ? d'où venait-il ?



On vous raconte sa vie avec François Taillandier, qui publie Jésus aux éditions Perrin.



Jésus

L'histoire de Noël

Demain c’est le réveillon de Noël ! Un bon dîner, un sapin, une crèche, des cadeaux, des chants mais comment tout cela est arrivé jusqu’à nous ? Et depuis quand fête-on Noël ?



Alain Cabantous et François Water nous révèlent tous les secrets de Noël.

Ils sont les auteurs du livre Noël, une si longue histoire paru aux éditions Payot,



Noël, une si longue histoire

Les serpents de France

On va se glisser dans la peau des serpents… vous découvrons pourquoi ils ont 3 poumons, pas de paupière et un zizi en en deux parties…. comment ils avalent des proies plus grosses qu’eux et comment ils se reproduisent !

Françoise Serre Collet, herpétologue, spécialiste des amphibiens et des reptiles, nous raconte tout sur les serpents !

Françoise Serre Collet est l'auteur du livre Dans la peau des serpents de France paru aux éditions Quae,