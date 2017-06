La saga des Rothschild dans la Curiosité

publié le 20/06/2017 à 18:00

La saga des Rothschild

Mayer,James, Edmond, Louis Nathaniel, Victor, Betty,Charlotte, Miriam ou bien encore Noémie...ils ont tous apporté leur pierre à la dynastie des Rothshild. C’est un nom symbole de puissance et d’argent, mais qui sont vraiment les Rothschild ?

On vous raconte la saga d'une dynastie de la finance avec le journaliste et historien Tristan Gaston-Breton.

Tristan Gaston-Breton est l'auteur du livre La saga des Rothschild publié chez Tallandier.

Le gendarme du paranormal

Le paranormal, c'est un thème que l'on aborde régulièrement avec une difficulté, comment faire confiance à ceux qui nous racontent ces histoires de déplacements d'objets, d'incendies spontanés et de maisons hantés ? Mais que dire quand celui qui enquête sur ces phénomènes est un gendarme ?

Philippe Baudoin, auteur et réalisateur, a reconstitué le parcours d' Emile Tizané un gendarme pas comme les autres...

Philippe Baudouin est l'auteur du livre Les forces de l'ordre invisible paru aux éditions Le murmure.



Les forces de l'ordre invisible

L'évolution de notre habitat

On remonte le temps à la découverte de nos habitats.

Où vivaient les hommes il y a 40 000 ans ? Quand sont apparues les premières maisons ? Quels sont les habitats typiquement français ? A quoi peut-on s’attendre dans le futur ?

On répond à toutes ces questions avec Cécile Guibert Brussel auteure du livre Où vivent les hommes, histoire de l’habitat publié aux éditions du patrimoine.

Où vivent les hommes, histoire de l'habitat