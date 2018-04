La Porn Valley

publié le 13/04/2018 à 13:00

San Fernando Valley. 40 degrés sous l’habitacle. Des motels, des mécanos latinos, des Starbucks et des stars du X. Bienvenue dans la capitale mondiale du porno. L’autre Los Angeles, le versant sombre et brûlant d’Hollywood, de l’Amérique contemporaine. Notre invitée la journaliste Laureen Ortiz a mené l’enquête au cœur de l’industrie du X.





à lire : Porn Valley, une saison dans l’industrie la plus décriée de Californie , l’enquête de Laureen Ortiz publiée aux Editions Premier Parallèle



Porn Valley

.