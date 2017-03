La musique dans la Curiosité

publié le 08/03/2017 à 10:16





A l'occasion de la sorite du nouveau single de Sting : I can't stop thinking about you . le 31 août 2016 nous sommes revenus sur sa carrière parce que Sting c'est 100 millions d'albums vendus en solo et qu'il nous régale depuis 40 ans.

Pour en parler, Eric Jean-Jean, l’animateur du grand studio de RTL et depuis la rentrée, du Drive sur RTL2 !

sting 4

Un homme, une moustache, des mots bien choisis et posés sur une guitare sautillante...Des chansons éternelles !

Le 27 octobre 2016, Jean-Claude Lamy est venu nous raconter le destin et les chansons de Georges Brassens qui disparaissait il y a 25 ans et aurait eu 95 ans cette année.

Jean-Claude Lamy est l'auteur du livre Chez Brassens, légende d’un poète éternel aux éditions du Rocher

Chez Brassens, légende d'un poète éternel

