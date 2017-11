La mort et les contes dans La Curiosité

publié le 01/11/2017 à 13:00

Première partie : La mort

La mort nous entoure, hier Halloween, aujourd’hui la Toussaint, et demain la fête des morts… l’occasion de la regarder en face et d’en apprendre plus sur ses rituels dans le monde entier avec Guillaume Bailly, croque mort et écrivain.



à lire : Le Livre de la mort aux éditions de l’Opportun



Le Livre de la mort

Deuxième partie : La face cachée des contes pour enfants

Des histoires de cannibalisme, de tortures, d'animaux féroces…où trouve-t-on toutes ces horreurs? Dans les contes pour enfants ! Ils existent depuis des millénaires et à l'origine, ils n'étaient pas du tout destinés aux plus petits...

On découvre l'envers des contes de fées avec le poète et écrivain Henri Gougaud.

A lire : La clé des cœurs publié chez Albin Michel

La clé des cœurs

Renaître par les contes paru chez Albin Michel

Renaître par les contes