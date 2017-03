La mode est dans la Curiosité

publié le 08/03/2017 à 10:25

Le Bon Marché, le Printemps, la Samaritaine, les Galeries Lafayette, on vous raconte la naissance des grands magasins…. et avec eux l’invention des prix fixes, des soldes, des rayons, des collections, de la publicité, des vitrines … On plonge dans un 19ème siècle vivant et commerçant en compagnie de Renée Grimaud.



Renée Grimaud est l'auteure du livre La fabuleuse histoire des grands magasins aux éditions Prisma

Durée : 28:06 | Date : 10/01/2017

Trop court, trop long, trop de tissus, pas assez, trop couvrant, pas assez, trop sexy, bref, le vêtement fait toujours polémique et ça ne date pas d’hier !

On se passionne pour les vêtements qui ont choqué au fil des siècles avec le conservateur du Musée des Arts décoratifs de Paris, Denis Bruna.

Tenue correcte exigée ! Quand le vêtement fait scandale, l’exposition du musée des Arts décoratifs de Paris à découvrir jusqu’au 23 avril

Durée : 26:33 | Date : 05/12/2016